Выбирая будущее: пациентки Центра матери и ребенка ВКО приняли участие в голосовании

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Пациентки Восточно-Казахстанского областного Центра матери и ребёнка проголосовали на закрытом избирательном участке в данном центре, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр региона.

Среди пациенток ЦМиРа на сегодняшний день есть как те, кто уже стал мамами, так и те, кому это только предстоит.

Жазира Енсебаева, мама пациентки ЦМиР ВКО: «Мы уже приняли участие в голосовании, сделали свой выбор. В такой важный для страны день мы с дочерью находимся на лечении, но, несмотря на это, у меня есть возможность воспользоваться своим конституционным правом и проголосовать за будущее своих детей».

Как отметил главный врач медучреждения Ермек Омарбеков, избирательное право всем было предоставлено в полном объеме, на закрытом участке работает комиссия, и, что примечательно, никто из пациенток не отказался отдать свой голос. Для некоторых из них это был первый опыт голосования.

«Я думаю, что это даже несколько символично, - отметил Ермек Сембаевич. - Пациентки, находящиеся в ЦМиРе, понимают, что сегодня они выбирают будущее своих детей. Голосование проводится в соответствии со всеми утверждёнными нормами. Мы все понимаем, что сегодня очень важный исторический день для нашей страны. День восьмых очередных парламентских выборов, когда мы отдаём свои голоса за тех, кто будет представлять интересы народа в Парламенте РК. Приятно, что все понимают - «бiз бiргемiз» и осознают важность каждого голоса».

Ермек Омарбеков также добавил, что и персонал медучреждения сегодня перед тем, как заступить на смену, принял участие в голосовании.

Напомним, что ЦМиР - это один из 71 закрытых участков, которые позволили обеспечить избирательное право всем без исключения жителям Восточно-Казахстанской области.