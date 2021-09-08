Выбежавшую на дорогу женщину сбили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Женщина выбежала на проезжую часть дороги и попала под колеса автомобиля в Алматы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе Департамента полиции города Алматы проинформировали, что авария произошла 8 сентября около полуночи.

«Водитель, гражданин Ж., управляя автомобилем марки «Toyota Camry», следовал по проспекту Рыскулова в западном направлении, допустил наезд на пешехода - женщину, которая внезапно выбежала на проезжую часть дороги. В результате данного ДТП пешеход с телесными повреждениями доставлена в 4 городскую клиническую больницу», - сообщили в Управлении дознания ДП города Алматы.

Факт расследуется сотрудникам УП Жетысуского района. Обстоятельства устанавливаются.