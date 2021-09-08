РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:01, 08 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Выбежавшую на дорогу женщину сбили в Алматы

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Женщина выбежала на проезжую часть дороги и попала под колеса автомобиля в Алматы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    В пресс-службе Департамента полиции города Алматы проинформировали, что авария произошла 8 сентября около полуночи.

    «Водитель, гражданин Ж., управляя автомобилем марки «Toyota Camry», следовал по проспекту Рыскулова в западном направлении, допустил наезд на пешехода - женщину, которая внезапно выбежала на проезжую часть дороги. В результате данного ДТП пешеход с телесными повреждениями доставлена в 4 городскую клиническую больницу», - сообщили в Управлении дознания ДП города Алматы.

    Факт расследуется сотрудникам УП Жетысуского района. Обстоятельства устанавливаются.


    Теги:
    МВД РК ДТП Происшествия, ЧС Транспорт Алматы Происшествия Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    04:04, 02 Октябрь 2023
    Дворец бракосочетания появился в Кызылорде
    03:00, 02 Октябрь 2023
    Жасыл ел: строительные и педагогические отряды могут появиться в Карагандинской области
    02:22, 02 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в восьми городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!