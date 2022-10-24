Выбежавший из подъезда грабитель попался в руки столичных полицейских

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Столичные полицейские раскрыли грабеж, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Глубокой ночью астанчанин возвращался домой, на пути ему встретился неизвестный, который стал требовать деньги. Получив отказ, мужчина, последовал за ним в подъезд и стал избивать парня. Услышав громкие крики на лестнице, бдительный сосед вышел из квартиры и спугнул грабителя. Злоумышленник успел вырвать рюкзак из рук жертвы и бросился бежать. Но на улице он попал прямо в руки полицейских, следовавших на вызов.

Патрульные Халкаман Ахметов и Рауан Кайдаров, обратив внимание на подозрительного парня, задержали его. В это время на улицу вышли пострадавший и очевидец преступления и указали на грабителя.

Подозреваемый, который находился в состоянии алкогольного опьянения, попытался оказать сопротивление полицейским, но был задержан и доставлен в полицию. Похищенный рюкзак, в котором находились личные вещи, возвращен владельцу. Задержанным оказался 26-летний ранее судимый житель города. Он водворен в изолятор временного содержания ДП. В настоящее время проводится досудебное расследование по статье «Грабеж», проверяется причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям на территории столицы.

Кадр из видео