В Японии вынесли первый приговор политику по делу о «черных кассах»

Окружной суд Токио признал бывшего депутата от правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Ясутаду Оно и его экс-секретаря Ёсико Ивату виновными в нарушении закона о политических фондах, передает Kazinform со ссылкой на Kyodo.

Это первый судебный вердикт в отношении действующего политика с момента начала громкого скандала вокруг тайных финансовых фондов японских партийных фракций.

Суд обязал Ясутаду Оно выплатить 600 000 иен (около 3 700 долларов), а его секретаря — 200 000 иен. Назначенные суммы оказались значительно ниже тех, на которых настаивала прокуратура (1,5 млн и 500 тыс. иен соответственно).

Суд установил, что в 2022 году Оно и Ивата намеренно не задекларировали 11,2 млн иен, полученных от ныне распущенной фракции ЛДП, которую ранее возглавлял Синдзо Абэ. Доказательства прямой переписки подтвердили, что подсудимые осознавали необходимость оформления этих средств как пожертвований.

Из пяти лет (2018–2022), фигурировавших в обвинении, вина была доказана только за один год. По остальным эпизодам суд счел, что доказательств прямого сговора или конкретных инструкций от фракции недостаточно.

Ясутада Оно, чьи незадекларированные суммы считаются самыми крупными среди вовлеченных в дело законодателей, покинул партию сразу после предъявления обвинений в январе 2024 года и отказался от участия в следующих выборах.

Скандал с «черными кассами», вспыхнувший в конце 2023 года, нанес серьезный удар по репутации ЛДП. Из-за сокрытия доходов от благотворительных мероприятий партия столкнулась с резким падением доверия избирателей и неудачными результатами на выборах 2024 и 2025 годов. На сегодняшний день из 12 фигурантов дела виновными признаны уже восемь человек.