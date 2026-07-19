В Японии открыли горный монорельс взамен канатной дороги, сгоревшей при цунами 2011 года

В японском городе Кэсэннума в субботу открыли монорельс, построенный на месте канатной дороги, которая была уничтожена пожаром, вызванным разрушительным землетрясением и цунами 2011 года, передает Kazinform со ссылкой на Kyodo.

Церемония открытия прошла спустя более 15 лет после катастрофы, вызвавшей также аварию на АЭС «Фукусима-1».

Монорельс на острове Кэсэннума Осима — крупнейшем населенном острове северо-восточного региона Тохоку — соединяет середину горы Камэяма высотой 235 метров с ее вершиной, где обустроены смотровая площадка, пешеходные тропы и кафе.

Коммерческая эксплуатация начнется в воскресенье. В отличие от прежнего подъемника, который не мог работать в плохую погоду, новый монорельс способен функционировать круглый год.

Мэр города Кэсэннума Сигэру Сугавара выразил надежду, что новая достопримечательность поможет привлечь туристов.

— Мы создали действительно хорошую вещь и хотим показать привлекательность нашего города, — добавил он.

Посетители, прокатившиеся на монорельсе во время пробного запуска, наслаждались видами на устричные фермы в море внизу и на центр города — поездка в одну сторону занимает шесть-семь минут.

— Я хочу приехать сюда еще раз вместе с семьей, — сказала десятилетняя школьница, приглашенная на церемонию.

Монорельс, как правило, будет работать ежедневно, за исключением периода новогодних праздников. Стоимость билета туда-обратно составляет 1200 иен (7,4 доллара) для учащихся средней школы и старше, и 600 иен — для учеников начальной школы. Дети дошкольного возраста могут кататься бесплатно.