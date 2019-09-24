Вячеслав Володин предложил использовать совещание парламентариев Евразии для гармонизации законодательств
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Государственной Думы Федерального Собрания РФ Вячеслав Володин предложил использовать формат Совещания спикеров парламентов стран Евразии для выработки конкретных решений в рамках гармонизации законодательства, разработки модельных законов в области противодействия наркотрафику, по вопросам безопасности и межрегионального сотрудничества, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Необходимо предлагать модельные законы по борьбе с терроризмом. Эти законы должны позволить сформировать единый список террористических организаций. Это будет реальный вклад со стороны парламентариев в борьбу с терроризмом», — сказал Вячеслав Володин, выступая на четвертом совещании спикеров парламентов стран Евразии на тему: «Большая Евразия: Диалог. Доверие. Партнерство» в Нур-Султане.
Председатель Госдумы РФ отметил, что формат Совещания спикеров вырос в масштабное международное мероприятие. Он также поблагодарил Нурсултана Назарбаева за его инициативу евразийской интеграции, с которой он выступил 25 лет назад.
«Сегодня Евразийский экономический союз объединяет все большее количество участников», подчеркнул Вячеслав Володин.
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