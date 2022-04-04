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    17:52, 04 Апрель 2022 | GMT +6

    Вячеслав Дудник назначен вице-министром здравоохранения РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Постановлением Правительства Республики Казахстан Дудник Вячеслав Юрьевич назначен на должность вице-министра здравоохранения РК. Об этом сообщает пресс-служба Премьер-Министра РК, передает МИА «Казинформ».

    Вячеслав Дудник родился в 1963 году в Костанайской области.

    Окончил Карагандинский государственный медицинский институт, Казахский университет экономики, финансов и международной торговли, Международную академию бизнеса, Российскую академию народного хозяйства, Европейский университет Швейцарии.

    Трудовую деятельность начал в 1983 году в должности медицинского брата первого хирургического отделения Карагандинской областной клинической больницы.

    С 1987 по 1997 годы работал врачом-онкологом, онкологом-хирургом в Костанайском областном онкологическом диспансере.

    С 1997 по 2005 годы работал заместителем главного врача, главным врачом в медицинских организациях г. Костанай.

    В 2005-2006 гг. — и.о директора, директор Департамента здравоохранения г. Астана.

    В 2006-2008 гг. — заместитель директора по лечебно-профилактической работе Департамента здравоохранения Южно-Казахстанской области, директор департамента здравоохранения Южно-Казахстанской области.

    С 2008 по 2009 годы работал начальником Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан.

    С 2009 по 2017 годы работал в структуре Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан.

    В 2018-2021 годы — и.о. руководителя, руководитель управления здравоохранения Костанайской области.


    Фото: primeminister.kz




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