Вячеслав Додонов: Реализация Послания позволит экономике РК преодолеть сырьевую ориентацию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Реализация Послания Главы государства позволит экономике Казахстана преодолеть сырьевую ориентацию. Так считает главный научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Вячеслав Додонов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Экономическая часть Послания включает множество крайне актуальных вопросов – от модернизации системы государственного управления экономикой до новых подходов к развитию малого и среднего бизнеса, среди которых особо выделяется акцент на новый экономический курс. Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что в связи с прогнозируемым окончанием периода высоких сырьевых цен Казахстану следует быть готовым к новой реальности, новой конъюнктуре мирового рынка, и, соответственно, требуются принципиально иные подходы к стратегии развития национальной экономики», – сказал В. Додонов.

По его словам, эти новые подходы предполагают развитие несырьевых отраслей и сфер экономики, рост производительности казахстанской промышленности, повышение сложности и технологичности производимой ею продукции, скачок в реализации несырьевого экспортного потенциала широкого круга отраслей – от АПК до обрабатывающей промышленности, интеграцию промышленности и IT-сферы. Глава государства в этой связи обозначил конкретную задачу – увеличить объем производства в обрабатывающей промышленности в 1,5 раза за пять лет.

Ученый отметил, что задача опережающего роста обрабатывающей промышленности, направленного на сокращение значимости сырьевого компонента казахстанской экономики и, таким образом – на снижение ее зависимости от конъюнктуры мировых товарных рынков, является крайне актуальной. Особую важность эта задача приобретает в настоящее время, в условиях усиления нестабильности на мировых финансовых рынках и учащающихся кризисов, которые негативно влияют на цены экспортируемого Казахстаном сырья и провоцируют многочисленные шоки для бизнеса и социальной сферы. При этом обрабатывающая промышленность является постоянным приоритетом ряда государственных программ на протяжении почти двух десятилетий, поэтому, в данном случае акцент на ее развитие можно охарактеризовать, как преемственность в отношении экономического курса предыдущего периода.

«Программы форсированного индустриально-инновационного развития, осуществляемые на протяжении последних лет, принесли определенные результаты. Так, среднегодовые темпы роста производства в обрабатывающей промышленности в 2015-2019 годах составили 3,3%, что заметно выше аналогичного показателя для горнодобывающей промышленности (2,4%) и промышленного производства, в целом (2,6%). В то же время, радикально изменить ситуацию с вкладом обрабатывающей промышленности в экономический рост это не смогло. Удельный вес обрабатывающей промышленности в ВВП Казахстана по итогам прошлого года составил 11,4%, что, хотя и является максимумом за последнее десятилетие, все же незначительно отличается от показателя 2010 года (11,3%), когда стартовала первая ГП ФИИР. Таким образом, развитие обрабатывающей промышленности нуждается в еще более сильных импульсах и более амбициозных целях, к числу которых относится и поставленная в Послании задача полуторакратного роста ее продукции за пятилетний период.

В течение предыдущих пяти лет стоимостной объем продукции обрабатывающей промышленности в номинальном выражении вырос почти в два раза – с 5978 млрд. тенге в 2015 году до 11573 млрд. тенге в 2019 году. В реальном же выражении, совокупный рост производства, измеряемый индексом физического объема продукции отрасли, составил порядка 20%. В сопоставлении с этим показателем, поставленная Президентом К.К.Токаевым задача увеличения продукции обрабатывающей промышленности на 50% является очень амбициозной, а ее выполнение может привести к радикальному сдвигу в структуре не только промышленного производства, но и экономики в целом. Достижение указанной цели предполагает обеспечение роста продукции обрабатывающей промышленности в среднем примерно на 8% в год в течение следующих пяти лет. Это позволит довести ее объем (в текущих ценах) до уровня порядка 17-18 трлн. тенге, что выровняет объемы производства обрабатывающей и добывающей отраслей и доведет долю обрабатывающей промышленности в ВВП до 13-14%. При таком сценарии интенсивного роста отрасли станет возможным констатировать преодоление экономикой Казахстана ее сырьевой ориентации», – подчеркнул В. Додонов.

По мнению эксперта, развитие передовых и высокотехнологичных отраслей промышленности, которое обозначено Главой государства в качестве приоритета нового экономического курса, имеет ключевое значение в процессе реализации нового экономического курса, направленного на реструктуризацию и модернизацию национального хозяйственного комплекса. Также очень важно, что поставленные цели будут подкрепляться дополнительными мерами реализации, обозначенными в Послании, включая переход на новый формат государственных программ, пакетные меры стимулирования передовых производств с привязкой к объему инвестиций, программу экспортной акселерации и другие, внедрение которых станет существенным фактором осуществления масштабных задач реальной модернизации экономики.

Напомним, сегодня, 1 сентября 2020 года, Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании Палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства «КАЗАХСТАН В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ» можно ознакомиться здесь.