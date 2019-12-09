Вы завоевали истинную любовь народа: Елбасы поздравил Бибигуль Тулегенову с юбилеем
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев встретился с народной артисткой СССР, оперной певицей Бибигуль Тулегеновой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Елбасы.
В ходе встречи Нурсултан Назарбаев поздравил Бибигуль Тулегенову с 90-летним юбилеем.
Во время беседы Первый Президент Казахстана поделился воспоминаниями о первом знакомстве с творчеством оперной певицы.
«Вы завоевали истинную любовь нашего народа. Желаю Вам долгих лет жизни, неиссякаемой энергии и несмолкаемых оваций зала. На днях у Вас состоялся прекрасный концерт, который традиционно получил высокую оценку аудитории», - сказал Елбасы.
В свою очередь, Б. Тулегенова рассказала об итогах X конкурса вокалистов, состоявшегося при содействии Фонда Первого Президента.
«Я благодарна за Вашу заботу. Нет слов, чтобы рассказать о том, какую поддержку Вы оказываете развитию отечественной сферы культуры и искусства», - сказала народная артистка СССР.
- 85-летие газеты «Қазақ әдебиеті» и Союза писателей отметили в Алматы
- Шоу начинается: в Сети появилось видео встречи Димаша Кудайбергена в аэропорту Нью-Йорка
- Балерина Айгерим Бекетаева стала лауреатом премии СНГ
- 18 акынов борются за звание лучшего в СКО
- Димаш Кудайберген стал певцом года в России
- Лучших кинорежиссеров выбрали на фестивале в Алматы
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана