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    22:45, 13 Апрель 2021 | GMT +6

    «Вы выиграли авто!»: 3,7 млн тенге выманил у казахстанцев павлодарский мошенник

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Мошенник из Павлодарской области обманул 39 человек на 3,7 млн тенге. 41-летний мужчина по телефону говорил случайным людям, что они выиграли бытовую технику, машину и просил перечислить ему деньги, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Стражами правопорядка установлен и задержан подозреваемый в телефонном мошенничестве. Им оказался 41-летний житель области», - рассказали в департаменте полиции Павлодарской области.

    В ведомстве рассказали, что мужчина звонил на произвольно набранные номера людей и представлялся сотрудником крупной компании по производству бытовой техники. В беседе он рассказывал, что прошёл розыгрыш в компании под названием «Счастливый номер», и ответивший на телефонный звонок человек выиграл бытовую техники или главный приз - автомобиль «BMW X5».

    «Для отправки приза мужчина просил отправить ему деньги путём пополнения баланса абонентского номера. После получения денежных средств подозреваемый отключал телефон и на связь не выходил», - добавили в ДП области.

    Как оказалось, от мошеннических действий мужчины пострадали 39 человек. Стражи порядка начали досудебное расследование. Общий ущерб от 39 фактов, ставших известными полиции, составил около 3 700 000 тенге. Подозреваемого поместили под стражу.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Борьба с преступностью Общество Правоохранительные органы Павлодарская область
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