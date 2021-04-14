«Вы выиграли авто!»: 3,7 млн тенге выманил у казахстанцев павлодарский мошенник

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Мошенник из Павлодарской области обманул 39 человек на 3,7 млн тенге. 41-летний мужчина по телефону говорил случайным людям, что они выиграли бытовую технику, машину и просил перечислить ему деньги, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Стражами правопорядка установлен и задержан подозреваемый в телефонном мошенничестве. Им оказался 41-летний житель области», - рассказали в департаменте полиции Павлодарской области.

В ведомстве рассказали, что мужчина звонил на произвольно набранные номера людей и представлялся сотрудником крупной компании по производству бытовой техники. В беседе он рассказывал, что прошёл розыгрыш в компании под названием «Счастливый номер», и ответивший на телефонный звонок человек выиграл бытовую техники или главный приз - автомобиль «BMW X5».

«Для отправки приза мужчина просил отправить ему деньги путём пополнения баланса абонентского номера. После получения денежных средств подозреваемый отключал телефон и на связь не выходил», - добавили в ДП области.

Как оказалось, от мошеннических действий мужчины пострадали 39 человек. Стражи порядка начали досудебное расследование. Общий ущерб от 39 фактов, ставших известными полиции, составил около 3 700 000 тенге. Подозреваемого поместили под стражу.