Вы ответственны за здоровье ваших близких - Архимед Мухамбетов призвал соблюдать карантин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На брифинге Региональной службы коммуникаций аким Костанайской области Архимед Мухамбетов рассказал о соблюдении карантинного режима в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким отметил, что благодаря решениям, принятые Главой государства Касым-Жомартом Токаевым для защиты здоровья казахстанцев, широкого распространения коронавирусной инфекции в стране не было допущено.

«На сегодняшний день зарегистрирован 131 случай заболевания COVID-19. В том числе, в городе Житикара - 87 случаев, в Костанае - 18, в Аркалыке - 2, в Лисаковске - 2, в Рудном - 8, в Денисовском районе - 5, в Карабалыкском районе - 3, в Костанайском районе - 5, в Федоровском районе - 1. По состоянию на 27 мая выздоровело 60 человек. Мы принимаем все меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. В частности, из местного бюджета выделено 2,1 млрд тенге на приобретение 40 аппаратов ИВЛ, 60 прикоечных мониторов, 11 тысяч защитных комбинезонов и другого медицинского оборудования, медицинских изделий для проведения медицинских и противоэпидемических мероприятий», – сказал А.Мухамбетов.

В рамках Президентских мер поддержки в Костанайской области проведена работа по материальному стимулированию медицинских работников, участвующих в противоэпидемических мероприятиях. В марте 365 медицинским работникам была выплачена надбавка к зарплате на общую сумму 51,6 млн тенге, в апреле 1 518 медиков получили помощь в размере 242,5 млн тенге. В настоящее время, в соответствии с утвержденным графиком ведется тестирование методом ПЦР среди групп риска. В регионе исследования на коронавирус проводят семь лабораторий. До середины июня планируется открыть дополнительную лабораторию, которая будет проводить до 400 исследований в сутки, на базе Национального центра экспертизы. В целом, в соответствии с алгоритмом, проведено 29 217 исследований на коронавирус.

«Самый эффективный способ борьбы с пандемией – соблюдение личной гигиены. Это подтверждают врачи. Но, с каждым днем растет число не соблюдающих карантинный режим. Специальная мониторинговая группа провела более 14 тысяч проверок. Зарегистрировано 267 случаев нарушения карантинного режима, наложено 274 штрафа. Если жители будут небрежно относиться к мерам предосторожности, мы вернемся к строгому карантинному режиму. Поэтому, призываю жителей внимательно относиться к ограничительным мерам. Вы ответственны за здоровье ваших близких. Давайте ограничим тои и празднования, все это делается ради вас», – сказал Архимед Мухамбетов.

Как отметил аким области, 1 июня в региональном штабе пройдет совещание, на котором будет рассмотрен вопрос о возможном введении строгого карантинного режима.