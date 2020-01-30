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Вы очень скромны, хотя вас можно ставить в пример - Эксперт ООН о госуслугах в Казахстане

30 Января 2020 18:40
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Вы очень скромны, хотя вас можно ставить в пример - Эксперт ООН о госуслугах в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международный эксперт, руководитель управления электронного правительства ООН Акуаро Винченсо во время визита в промо-ЦОН и ситуационный центр госкорпорации «Правительство для граждан» дал высокую оценку деятельности госкорпорации, отметив, что модель предоставления госуслуг Казахстана можно использовать и другим странам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

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«Зачастую вы очень скромны, хотя работу вашего цифрового правительства можно ставить всем в пример и даже можно было бы организовывать туры, чтобы иностранные специалисты могли увидеть, как строится цифровое государство и как предоставляют услуги в Казахстане. Говоря о развитии цифровых услуг, могу сказать, что Казахстан – страна с большим будущим», – сказал международный эксперт.


Господин Винченсо также добавил, что Казахстан занял высокие позиции в рейтинге e-правительства, готов стать одним из лидеров в мире по цифровому правительству и инновациям и может сыграть ключевую роль в этом секторе.

Гостю рассказали не только о получении услуг в ЦОНах и об их онлайн-альтернативах, но и показали, как ведется контроль 350 фронт-офисов Казахстана в ситуационном центре госкорпорации.


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Ключевые слова: Общество,
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