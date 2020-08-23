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10:24
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Вы делаете многое для меня - Димаш поблагодарил польских фанатов за запуск радио
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Известный певец Димаш Кудайберген поблагодарил своих фанатов за запуск проекта «Радио Димаш» в Польше, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Сегодня я узнал, что что в Польше появилось радио «Димаш». Мои дорогие Dears (фанаты Димаша), позвольте выразить свою глубокую признательность вам за то, что вы создали радио, посвященное моему творчеству, работе. Первое такое радио появилось в Аргентине и теперь в Польше. Вы делаете многое для меня. Я хорошо понимаю, что в мире очень много певцов-вокалистов, но, несмотря на это, вы в меня верите. Я вам безмерно благодарен», - написал Димаш Кудайберген на своей странице в Instagram .
Ранее сообщалось , что польские фанаты популярного казахстанского исполнителя запустили проект «Радио Димаш» - RadioDimash.pl.
RadioDimash.pl имеет студию вещания, занимающуюся планированием и графиком программ. Также имеется студия для онлайн-трансляций и производства передач и подкастов.
Планируется, что радио будет транслировать тематические музыкальные блоки, репортажи, интервью, литературные и туристические передачи, авторские передачи для взрослых и детей, прямые эфиры с участием слушателей.
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