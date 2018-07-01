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Вы были моей семьей - Твумаси поблагодарил бывших партнеров из «Астаны»

28 Июля 2018 19:57 164
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Вы были моей семьей - Твумаси поблагодарил бывших партнеров из «Астаны»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Новичок испанского «Алавеса» Патрик Твумаси выразил благодарность своих бывшим одноклубникам из «Астаны» и болельщикам, передает СИА «SPORTINFORM».

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«Это были замечательное 5 лет в «Астане», и мне понравился каждый из сезонов. Хотелось бы сказать большое спасибо президенту клуба, моим тренерам и товарищам по команде. Мне было весело играть с вами, ребята. Вы все - потрясающие люди. Для всех моих поклонников хочу сказать, что я очень ценю вас. Благодарю всех вас за поддержку. Вы были частью моей семьи»,  - отметил Твумаси на своей странице в Инстаграм, закончив обращение словами «Алга, Астана».

Напомним, что накануне было официально объявлено о переходе Патрика Твумаси в «Алавес». В первом же официальном матче Твумаси может сыграть против «Барселоны».

 

 

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Ключевые слова: Астана, Спорт,
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