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ВВП в Казахстане вырос до 3,6 % в январе 2020 года

11 Февраля 2020 09:18
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ВВП в Казахстане вырос до 3,6 % в январе 2020 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О росте внутреннего валового продукта в январе текущего года заявил министр национальной экономики РК Руслан Даленов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Итоги первого месяца 2020 года показали позитивную динамику макроэкономических показателей. В январе т.г. рост ВВП ускорился до 3,6% против 2,9% в январе 2019 года», - сказал Руслан Даленов на заседании Правительства.

Также, по его словам, инвестиции в основной капитал возросли на 3,1%.

«Годовая инфляция составила 5,6%. Это в рамках целевого коридора 4-6%. Во всех базовых отраслях экономики достигнут положительный результат», - отметил министр.

Кроме того, Р. Даленов сообщил о росте строительства на 12,5%, связи – на 9,8%, торговли – на 5,2%, промышленности – на 4,1%, транспорта – на 3,6%, сельского хозяйства – на 2,6%.


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Ключевые слова: Правительство РК, Экономика,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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