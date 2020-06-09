ВВП в Казахстане снизился на 1,7% - Миннацэкономики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве национальной экономики РК рассказали об итогах социально-экономического развития страны за январь-май, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По оперативным данным ВВП снизился на 1,7%. Производство товаров выросло на 4,8%. В то же время производство услуг сократилось на 6,2%. Годовая инфляция составила 6,7%. Это ниже уровня прошлого месяца», - сообщил министр национальной экономики РК Руслан Даленов на заседании Правительства.

При этом, как отметил глава ведомства, продолжается рост в производственном секторе. В секторе услуг с мая отмечается динамичное восстановление.

«В производственном секторе отмечается рост в строительстве на 5,9%, горнодобывающей промышленности – на 5,2%, обрабатывающей промышленности – на 4,9% и сельском хозяйстве – на 2,2%. Вместе с тем, в секторе услуг пока наблюдается снижение объемов: в транспорте на 14,1%, торговле – на 12,3%, операциях с недвижимым имуществом – на 4,8%, административном обслуживании – на 3,8%. В то же время услуги связи увеличились на 9,2% за январь-май», - отметил Р. Даленов.