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    14:48, 17 Май 2024 | GMT +6

    ВВП Малайзии превзошел прогнозы в первом квартале

    ВВП
    Фото: pixabay.com

    В первом квартале экономика Малайзии продемонстрировала более быстрый рост, чем ожидалось, благодаря частным расходам и восстановлению экспорта, передает агентство Kazinform со ссылкой на Bloomberg.

    ВВП увеличился на 4,2% в период с января по март, согласно совместному брифингу Центрального банка Малайзии и департамента статистики в пятницу. Это выше, чем предварительная оценка в 3,9%.

    Хотя сектор услуг и производственная активность способствовали росту экономики, лучше, чем ожидалось, показатели в сельском хозяйстве и строительстве также внесли свой вклад в общий рост.

    Экономические перспективы Малайзии на 2024 год выглядят более оптимистично после того, как в прошлом году умеренный глобальный спрос привел к замедлению роста. Устойчивое восстановление в Китае — крупнейшем торговом партнере страны — может помочь производственному сектору и стимулировать рост числа туристов, а также инвестиций.

    Также Центральный банк Малайзии ожидает, что ВВП вырастет на 4-5% в этом году благодаря улучшению внешнего спроса.

    Риски замедления внутренних расходов, которые являются ключевым фактором роста, также, похоже, снижаются. Премьер-министр Анвар Ибрагим во вторник дал понять, что он не спешит сокращать субсидии на топливо из-за опасений, что это вызовет рост цен и сократит потребление.

    Теги:
    Малайзия Мировые новости
    Мадина Гумарова
    Автор
    Мадина Гумарова
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