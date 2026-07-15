ВВП Китая в первой половине 2026 года вырос на 4,7%

Экономика Китая в первом полугодии 2026 года продемонстрировала рост на 4,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Пекине со ссылкой на Государственное статистическое управление КНР .

За отчетный период валовой внутренний продукт страны достиг 69,57 трлн юаней (порядка $10,25 трлн). В первом квартале показатель составил 5,0%, а во втором квартале ВВП замедлился до 4,3% в годовом выражении.

Главным драйвером китайской экономики остался сектор услуг, показавший рост на 5,2%. Добавленная стоимость в промышленности увеличилась на 3,9%, а в сельском хозяйстве — на 3,7%.

Высокую динамику показал сектор внешней торговли товарами КНР, объем которого увеличился на 16,9% в годовом выражении, составив 25,47 трлн юаней.

Согласно данным ведомства, за шесть месяцев индекс потребительских цен вырос на 1,0%, в то время как уровень безработицы зафиксирован на отметке 5,2%.

Ранее сообщалось, что Китай прогнозирует рост ВВП на 4,5%–5% в 2026 году.