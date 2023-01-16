Ввозимые из-за рубежа автомобили будут проверять по базам Интерпола

16 Января 2023, 13:03

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Министерстве внутренних дел озвучили пошаговый алгоритм легализации иностранного авто, а также пояснили, что будут проверять при регистрации авто и как заявитель узнает о результатах проверки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

После подачи заявления и документов транспортное средство представляется на пункт осмотра при СпецЦОНе для сверки номерных агрегатов. Сверка будет проводиться экспертом-криминалистом органов внутренних дел. После прохождения сверки в срок до двух дней будет вынесено решение: подлежит легализации транспортное средство или нет.

«В течение указанного срока транспортное средство будет проверяться на соответствие критериям, определенным правилами, то есть на предмет ввоза в страну до 1 сентября 2022 года, нахождения в розыске, прохождения таможенной очистки, снятия с учета по месту последней регистрации. Дата въезда будет определяться по базам данных Пограничной службы КНБ или органов государственных доходов. На сегодняшний день этот процесс полностью автоматизирован и учет пересечения границы автомобиля ведется по его VIN-коду», - сказал на брифинге и.о. председателя Комитета административной полиции Кайсар Султанбаев.

При отсутствии сведений о ввозе транспортного средства в Пограничной службе или у органов государственных доходов дата фактического нахождения автомобиля в Республике Казахстан будет определяться по дате первого оформления полиса автострахования.

«На розыск автомобиль будет проверяться по базам Интерпола и СНГ, а прохождение таможенной очистки - по единой таможенной базе Евразийского экономического союза. Этот процесс тоже полностью автоматизирован. В случае прохождения успешной проверки заявителю на его мобильный телефон будет направлено короткое уведомление о положительном результате и необходимости явки в СпецЦОН для регистрации транспортного средства», - добавил Кайсар Султанбаев.