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Ввоз в Казахстан автомашины с поддельными документами предотвратили пограничники

18 Июня 2020 13:58
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Ввоз в Казахстан автомашины с поддельными документами предотвратили пограничники

СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Казахстанскими пограничниками в автомобильном пункте пропуска «Каракога» в Северо-Казахстанской области предотвращен ввоз автомашины с поддельными документами и государственными номерными знаками. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

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«B пункте пропуска «Каракога» при досмотре автомашины была установлена подделка свидетельства о регистрации транспортного средства и регистрационных номерных знаков.

Задержанный автомобиль передан в РОП района М. Жумабаева СКО. На этом пункте пропуска неоднократно пресекались попытки незаконного ввоза (провоза) автомашин с признаками угона», - сообщила п ресс-служба КНБ РК.


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#Северо-Казахстанская область   #Транспорт   #Пограничники  
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