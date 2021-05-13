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Ввоз товаров в РК: в каких случаях не требуются сопроводительные накладные

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
13 Мая 2021, 13:57
Ввоз товаров в РК: в каких случаях не требуются сопроводительные накладные

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев рассказал, в каких случаях не требуется сопроводительная накладная на товары при их ввозе на территорию страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В будущем СНТ заменит товаро-транспортную накладную (ТТН) и Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов по ФНО 328.00, которая оформляется при ввозе товаров с территории государств-членов ЕАЭС. По вопросам внедрения сопроводительных накладных на товары подготовлен проект приказа МФ РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые приказы Министерства финансов Республики Казахстан» (далее – проект Приказа), включающий норму об отсутствии требования по оформлению СНТ в случае продажи товаров физическим лицам для использования их в личных, семейных, домашних и иных целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, который распространяется на все категории налогоплательщиков, осуществляющих реализацию товаров в розничной торговле», – написал Ерулан Жамаубаев в своем ответе на депутатский запрос.

Это означает, что для налогоплательщиков, которые занимаются розничной торговлей товаров (в том числе так называемых «магазинов у дома») по СНТ, законодательством установлены следующие особые положения.

«Такие налогоплательщики, не должны создавать никаких Виртуальных складов. Они только подтверждают СНТ на приобретенную алкогольную продукцию или сигареты. По остальным товарам подтверждение полученной продукции не требуется. Для подтверждения СНТ на алкогольную продукцию налогоплательщики могут воспользоваться бесплатным веб-порталом ИС ЭСФ, где достаточно зарегистрироваться со своим ЭЦП», – отметил министр.

«Все полученные СНТ будут отражены в Журнале СНТ, которые можно открыть, посмотреть. Достаточно нажать на одну кнопку «Подтвердить» либо «Отклонить» (при необходимости) и подписать своим ЭЦП. Все эти же действия (посмотреть, подтвердить, отклонить) налогоплательщики могут осуществить при помощи своего смартфона через бесплатное мобильное приложение ИС ЭСФ beta (на PLAY маркет). Таким образом, отсутствует необходимость приобретения компьютерной техники и установки специального программного обеспечения, а также нет необходимости нанимать специального бухгалтера для оформления СНТ», – заключил Е. Жамаубаев.


Минфин РК  
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