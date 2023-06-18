РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:44, 17 Июнь 2023 | GMT +6

    Ввоз табачных стиков на 6 млн тенге пресекли на казахстанско-кыргызском участке госграницы

    None
    КОРДАЙ. КАЗИНФОРМ - Ввоз табачных стиков на 6 млн тенге пресекли на казахстанско-кыргызском участке государственной границы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

    Военнослужащими пограничного отделения «Қарасай батыр» пограничного управления по Кордайскому району департамента Пограничной службы по Жамбылской области на казахстанско-кыргызском участке государственной границы был пресечен факт незаконного перемещения товаров на сумму, превышающую 6 млн тенге - табачные стики в количестве 19 коробок.

    Уполномоченными органами проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к противоправной деятельности.
    Теги:
    КНБ Жамбылская область Кыргызстан Пограничники Закон и право Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 18:30
    Всего 17% интернет-мошенничеств раскрывают в СКО
    Сегодня, 17:58
    Юлия Путинцева обыграла россиянку на турнире в Пекине
    Сегодня, 17:36
    Информация о мусорном коллапсе в Атырау не соответствует действительности - акимат
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!