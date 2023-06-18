Ввоз табачных стиков на 6 млн тенге пресекли на казахстанско-кыргызском участке госграницы

КОРДАЙ. КАЗИНФОРМ - Ввоз табачных стиков на 6 млн тенге пресекли на казахстанско-кыргызском участке государственной границы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

Военнослужащими пограничного отделения «Қарасай батыр» пограничного управления по Кордайскому району департамента Пограничной службы по Жамбылской области на казахстанско-кыргызском участке государственной границы был пресечен факт незаконного перемещения товаров на сумму, превышающую 6 млн тенге - табачные стики в количестве 19 коробок.

Уполномоченными органами проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к противоправной деятельности.