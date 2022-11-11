РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:19, 10 Ноябрь 2022 | GMT +6

    Ввоз наркотиков пресекла служебная собака в Абайской области

    None
    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Служебная собака по кличке Дана пресекла ввоз наркотиков на пропускном пункте Семей – Павлодар, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В Затонский отдел полиции поступило оперативное сообщение с контрольно-пропускного поста Семей – Павлодар. Выяснилось, что служебная собака по кличке Дана учуяла запрещенные предметы у жителя Костанайской области, направлявшегося из Костаная в Усть-Каменогорск транзитом через Семей.

    Стражи порядка остановили подозрительного гражданина и провели обыск транспортного средства. В ходе осмотра в авто подозреваемого был обнаружен сверток с содержимым, похожим на наркотическое средство. Изъятые вещественные доказательства направили на экспертизу, которая подтвердила, что наркотик является высушенной марихуаной. Подозреваемым оказался 39-летний ранее судимый житель Костанайской области. В отношении него проводится досудебное расследование по части 2 статье 296 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств».


    Фото: polisia.kz

    Теги:
    Абайская область Борьба с наркотиками Видео МВД РК Закон и право
    Сейчас читают
    Сегодня, 22:51
    Мать оставленного в чайхане младенца нашли в Актобе
    Сегодня, 22:22
    Казахстан за день не смог завоевать медалей на Азиаде в Ханчжоу
    Сегодня, 22:00
    Землетрясение в Китае зафиксировали казахстанские сейсмологи
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!