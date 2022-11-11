Ввоз наркотиков пресекла служебная собака в Абайской области

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Служебная собака по кличке Дана пресекла ввоз наркотиков на пропускном пункте Семей – Павлодар, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В Затонский отдел полиции поступило оперативное сообщение с контрольно-пропускного поста Семей – Павлодар. Выяснилось, что служебная собака по кличке Дана учуяла запрещенные предметы у жителя Костанайской области, направлявшегося из Костаная в Усть-Каменогорск транзитом через Семей.

Стражи порядка остановили подозрительного гражданина и провели обыск транспортного средства. В ходе осмотра в авто подозреваемого был обнаружен сверток с содержимым, похожим на наркотическое средство. Изъятые вещественные доказательства направили на экспертизу, которая подтвердила, что наркотик является высушенной марихуаной. Подозреваемым оказался 39-летний ранее судимый житель Костанайской области. В отношении него проводится досудебное расследование по части 2 статье 296 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств».

Фото: polisia.kz