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Ввоз контрабандных сигарет на 25 млн тенге пресекли пограничники в Жамбылской области

Редактор:  
Гульмира Байзакова
24 Мая 2023, 10:05
Ввоз контрабандных сигарет на 25 млн тенге пресекли пограничники в Жамбылской области Фото: t.me/knbgov_kz

МЕРКЕ. КАЗИНФОРМ - Пограничники пресекли ввоз контрабандной продукции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

Военнослужащие департамента Пограничной службы КНБ по Жамбылской области на участке пограничного отделения «Кеңес» Меркенского района пресекли попытку незаконного ввоза в Республику Казахстан табачных изделий в количестве 43 тысяч пачек. Оценочная стоимость товара составляет более 25 млн тенге.

Выявленный товар передан в департамент экономических расследований по Жамбылской области для принятия процессуального решения.


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