Ввоз контрабандных украшений из Стамбула пресекли в аэропорту Актау

Сотрудниками таможенного поста «Ауежай–Актау» департамента госдоходов Мангистауской области совместно с департаментом экономических расследований в Международном аэропорту Актау у гражданки Республики Казахстан Н., прибывшей рейсом Стамбул–Актау обнаружены незадекларированные ювелирные изделия в количестве 221 штуки. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ДГД.

Таможенная экспертиза установила, что изделия изготовлены из золота и серебра общим весом 1,415 кг.

Фото: ДГД Мангистауской области

По факту заведено административное производство. Проводятся необходимые мероприятия для определения таможенной стоимости.

— В соответствии с соглашением комиссии Таможенного союза при ввозе товаров для личного пользования на таможенную территорию ЕАЭС и (или) вывозе их с этой территории применяются запреты и ограничения, — напомнили в ДГД.

О том, как избежать подобных неприятностей, рассказал руководитель таможенного поста «Ауежай — Актау» Бахытжан Бердибеков.

— Самый популярный вопрос: сколько изделий из драгметаллов можно ввозить?. По нормам беспошлинного ввоза стран ЕАЭС можно привезти по пять ювелирных изделий на человека. При покупке драгоценностей за границей необходимо сохранять чеки для того, чтобы предъявить их на таможне. Если чеков нет, то стоимость ввозимых товаров определит специальная госэкспертиза. Также важно, чтобы покупки не выглядели как коммерческая партия. Если в багаже обнаружится с десяток одинаковых часов, таможенники попросят объяснения, — проинформировал Бахытжан Бердибеков.