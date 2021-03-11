Ввоз экстремистской религиозной литературы пресекли жамбылские полицейские

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Попытка ввоза запрещенной литературы на территорию Казахстана была пресечена жамбылскими полицейскими, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, 25-летний гражданин Кыргызской Республики К., проживающий в Бакай-Атинском районе Таласской области Кыргызстана, пытался пронести через пограничный контрольный пункт «Айша-биби» на территорию Жамбылской области запрещенную судом РК религиозную литературу экстремистского содержания.

«По факту сотрудниками управления по противодействию экстремизму департамента полиции Жамбылской области был составлен административный протокол по ст.453 ч.4 КоАП РК. Постановлением суда Жамбылского района Жамбылской области за совершение административного правонарушения, предусмотренного вышеуказанной статьёй, на гражданина К. наложен административный штраф в размере 291 700 тенге», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.

Как пояснили в ведомстве, изготовление, хранение, распространение на территории РК продукции, не относящейся к СМИ, направленной на пропаганду насильственного изменения конституционного строя, нарушения целостности страны, войны, разжигания социальной, расовой, национальной, религиозной и иной розни, культа жестокости, порнографии, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, наказываются штрафом.

Штраф на физических лиц составляет 100 МРП, на должностных лиц – 150, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – 200, на субъектов среднего предпринимательства – 300, на субъектов крупного предпринимательства – в 1 500 месячных расчетных показателей, с конфискацией продукции.