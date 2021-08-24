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Ввоз авто из Грузии и Азербайджана прокомментировали в Комитете госдоходов

24 Августа 2021 15:35
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Ввоз авто из Грузии и Азербайджана прокомментировали в Комитете госдоходов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ввоз авто из Грузии и Азербайджана прокомментировали в Комитете госдоходов Министерства финансов РК. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу комитета.

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В последнее время участились случаи временного ввоза иностранных транспортных средств для личного пользования, пребывающих на территорию Республики Казахстан с освобождением от уплаты таможенных платежей и налогов.

В основном автомашины временно ввозятся на таможенную территорию Евразийского экономического союза ( далее - ЕАЭС ) через пункты пропуска департамента государственных доходов по Мангистауской области, которые по своему статусу являются иностранными товарами ( то есть не являются товарами ЕАЭС ) и находятся под таможенным контролем.

Согласно пункту 6 статьи 264 и пункту 2 статьи 275 Таможенного кодекса ЕАЭС временно ввезенные транспортные средства должны находиться на таможенной территории ЕАЭС в фактическом владении и пользовании декларанта, то есть лица осуществившего ввоз по пассажирской таможенной декларации.

Однако, часто выявляются факты постановки на государственный учет временно ввезенных транспортных средств для личного пользования в Республики Казахстан без производства таможенной очистки и уплаты таможенных пошлин и налогов.

Так, после ввоза иностранных транспортных средств для личного пользования, иностранные лица, которые завезли свои автотранспортные средства через определенное время выезжают с территории Республики Казахстан ( в основном это граждане Республики Грузии и Азербайджана ).

То есть это дает основание полагать, что автотранспортные средства были завезены на территорию ЕАЭС уже с целью передачи казахстанскому лицу и поставки на учет на территории Республики Казахстан без каких-либо уплат таможенных пошли и налогов.

Комитетом государственных доходов МФ РК выявлено 156 автотранспортных средств, которые поставлены на учет в Республике Казахстан без уплаты таможенных пошлин и налогов.

В этой связи, КГД МФ РК доводит до сведения всех граждан Казахстана, что приобретать временно ввезенные транспортные средства, а также эксплуатировать такие машины на территории Казахстана, можно только после таможенный очистки и соответственно уплаты причитающихся таможенных пошлин и налогов.


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#Транспорт   #Минфин РК   #Азербайджан   #Грузия   #Налоги  
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