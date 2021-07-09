Вводить понятие «мать-одиночка» в Казахстане не планируют - Минтруда

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вводить понятие «мать-одиночка» не предусматривается в Казахстане. Об этом заявил директор департамента развития политики социальной помощи Министерства труда и социальной защиты населения РК Аскар Ниязов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Во время брифинга в СЦК в ведомстве ответили на вопросы журналистов касательно того, планирует ли Минтруда в ближайшее время законодательно определить категорию «одинокая мать».

«Законодательного определения «мать-одиночка», «одинокая мать» и другое именно для соцзащиты или других социальных благ предусматривать - мы не сторонники. На своем уровне я могу сказать, что мы это не поддерживаем. По сути, мы страна, которая должна культивировать свои культурные и семейные ценности, семейные отношения, воспитание родителей: отца, матери, что ребенок должен расти в полной семье. Мы не должны стимулировать рождение вне брака или что-то другое. Именно поэтому я могу сказать на своем уровне, что понятие «мать-одиночка» предусматриваться в Казахстане не будет», - сказал Аскар Ниязов на брифинге в СЦК.

Однако, по его словам, в Трудовом кодексе РК есть понятие «мать, одна воспитывающая ребенка», также «неполная семья».

«Это предусмотрено, чтобы данные матери, особенно работающие, были защищены со своей стороны от работодателей, чтобы их незаконно не увольняли. Чтобы у них была возможность переходить при необходимости на гибкий график работы, либо на сокращенный график работы. И чтобы от работодателя не было санкционных мер на увольнение. Но помимо того, у нас еще есть понятие «неполная семья». Согласно кодексу о браке и семье, семья, как матери-одиночки, отцы тоже есть одинокие, воспитывающие ребенка, они тоже в состав неполной семьи входят. Там не только разведенные, там вдовы, которые остались одни с ребенком в силу жизненных обстоятельств. Но, для социальной защиты, понятие «мать-одиночка» предусматриваться не будет», - отметил директор департамента Минтруда.

Напомним, в Министерстве труда и социальной защиты населения рассказали, как государство поддерживает многодетные семьи.