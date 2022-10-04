Вводить обязательную маркировку лекарств начали в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане на алкогольную и молочную продукцию пока не будут вводить обязательную маркировку. Об этом сообщила генеральный директор Центра развития цифровой экономики Бикеш Курмангалиева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 2020 года реализация передана единому оператору по табачным изделиям, в ноябре 2021 г. - обувной продукции, и вот сейчас вводится обязательная маркировка лекарственных средств», - сказала Бикеш Курмангалиева, выступая на круглом столе по вопросам дальнейших перспектив развития телекоммуникационной отрасли, совершенствования налогообложения, развития рынка услуг маркировки и прослеживаемости товаров, информационной безопасности.

Спикер отметила, что перед внедрением обязательной маркировки по тому или иному виду товаров согласно правилам проводятся пилотные проекты.

«Нормативно-правовое поле таково, что сначала инициируются пилотные проекты по любой товарной группе, после этого проводится анализ регуляторного воздействия, общественные слушания, согласовывается решение о вводе или не вводе маркировки той или иной позиции со всеми заинтересованными госорганами, бизнес-сообществом, национальной палатой «Атамекен» и после этого принимается решение. Сейчас проводятся пилотные проекты по ювелирным изделиям, по воде и сахаросодержащим напиткам. Были проведены пилоты по алкоголю, по легпрому и молоку. По алкоголю и молоку по итогам пилотных проектов принято решение не вводить обязательную маркировку. По согласованию с бизнес-сообществом Правительство приняло решение пока не вводить обязательную маркировку по этим позициям. По легпрому - вопрос открытый», - добавила Бикеш Курмангалиева.