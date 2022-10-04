Вводить обязательную маркировку лекарств начали в Казахстане
«С 2020 года реализация передана единому оператору по табачным изделиям, в ноябре 2021 г. - обувной продукции, и вот сейчас вводится обязательная маркировка лекарственных средств», - сказала Бикеш Курмангалиева, выступая на круглом столе по вопросам дальнейших перспектив развития телекоммуникационной отрасли, совершенствования налогообложения, развития рынка услуг маркировки и прослеживаемости товаров, информационной безопасности.
Спикер отметила, что перед внедрением обязательной маркировки по тому или иному виду товаров согласно правилам проводятся пилотные проекты.
«Нормативно-правовое поле таково, что сначала инициируются пилотные проекты по любой товарной группе, после этого проводится анализ регуляторного воздействия, общественные слушания, согласовывается решение о вводе или не вводе маркировки той или иной позиции со всеми заинтересованными госорганами, бизнес-сообществом, национальной палатой «Атамекен» и после этого принимается решение. Сейчас проводятся пилотные проекты по ювелирным изделиям, по воде и сахаросодержащим напиткам. Были проведены пилоты по алкоголю, по легпрому и молоку. По алкоголю и молоку по итогам пилотных проектов принято решение не вводить обязательную маркировку. По согласованию с бизнес-сообществом Правительство приняло решение пока не вводить обязательную маркировку по этим позициям. По легпрому - вопрос открытый», - добавила Бикеш Курмангалиева.