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Ввезти корейские лекарства на 5 млн сомов пытались из Казахстана в Кыргызстан
26 Июля 2022 18:49

Ввезти корейские лекарства на 5 млн сомов пытались из Казахстана в Кыргызстан

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - Из Казахстана в Кыргызстан пытались ввезти корейские лекарства на 5 млн сомов. Об этом сообщили в пресс-службе Пограничной службы Госкомитета нацбезопасности (ПС ГКНБ) КР, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Кабар».

Пограничники контрольно-пропускного пункта «Ак-Жол-автодорожный» пресекли незаконный провоз неучтенного груза через государственную границу КР.

Выяснилось, что в пункт пропуска из Казахстана прибыла грузовая автомашина Mercedes -Benz под управлением гражданина КР, 1987 года рождения.

В ходе досмотра автомобиля пограничники обнаружили лекарственные препараты, произведенные в Корее – 11 тыс. 196 упаковок таких препаратов, как Ginseng Kianpi pil, Samyun Wan, Montalin, Fatzorb, Black Panther и Black ant Kinc.

Водитель пытался незаконно завезти товары из Казахстана в Кыргызстан.

При этом у него отсутствовали сопроводительные документы на препараты. По предварительным данным, рыночная стоимость задержанного груза составляет 5 млн сомов.

После оформления соответствующих документов водитель и груз были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.



Фото: kabar.kg







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