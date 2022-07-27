27 Июля 2022 12:15

Ввезенные из третьих стран автомашины эксплуатировать можно только после растаможки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В последнее время участились случаи временного ввоза транспортных средств для личного пользования иностранными гражданами, прибывающими на территорию Казахстана. В основном это граждане Грузии и Азербайджана. После чего транспортное средство передается «во владение» гражданина нашей страны. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК, передает МИА «Казинформ».

Следует учесть, что временно ввезенные транспортные средства на таможенную территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) из третьих стран являются иностранными товарами и находятся под таможенным контролем (третьи страны – это страны, не входящие в состав ЕАЭС).

КГД предупреждает граждан Казахстана: приобретать временно ввезенные транспортные средства, а также эксплуатировать такие машины на территории Казахстана можно только после таможенной очистки, и соответственно уплаты причитающихся таможенных пошлин и налогов.

Наблюдается, что после ввоза иностранных транспортных средств для личного пользования иностранные лица, которые завезли свои автотранспортные средства, через определенное время выезжают из территории Казахстана.

То есть, это дает основание полагать, что данные автотранспортные средства были завезены на территорию ЕАЭС с целью уже передачи казахстанскому лицу.

По окончанию срока временного ввоза (это 1 год) автомобили должны покинуть территорию ЕАЭС, а при не вывозе автомобилей будут приниматься соответствующие меры согласно действующему законодательству ЕАЭС.

Комитетом организованы рейдовые мероприятия совместно с департаментами полиции, и в соответствии с действующим законодательством такие транспортные средства будут задержаны.

На сегодняшний день на склады временного хранения уже помешены 116 автотранспортных средств. Работа в данном направлении продолжается.

В этой связи КГД МФ РК просит граждан Казахстана при приобретении авто для личного пользования соблюдать законодательство РК.

«Если Вы сомневаетесь в происхождении или законности приобретаемого авто, то узнать, проходили ли таможенную очистку и соответственно уплатили ли причитающиеся таможенные пошлины и налоги в Казахстане, можно в органах государственных доходов. Для этого нужно обратиться в КГД (87172 71 77 24) или в департамент государственных доходов по месту жительства, а также позвонив в контакт-центр КГД МФ РК», - отметили в пресс-службе Комитета госдоходов.