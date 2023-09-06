Ввести жесткое регулирование цен потребительской корзины требует депутат

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Магеррам Магеррамов озвучил депутатский запрос касательно механизма регулирования цен на продукты в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вся суть государственного ценового регулирования сводится к тому, что государство должно поддерживать такой уровень цен на продукцию, который будет одновременно максимально приближен к предельным издержкам поставщика, но вместе с тем будет достаточен для получения прибыли, а также будет удовлетворять всем требованиям покупателей. При этом должен работать ключевой принцип тарифного регулирования — баланс интересов поставщиков и потребителей регулируемых товаров и услуг. Поставщики имеют право на покрытие всех своих издержек, а потребители — на предельно низкую цену», - сказал Магеррам Магеррамов на пленарном заседании Мажилиса.

Он подчеркнул, что на практике соблюдение этого принципа достигается путем обязательной оценки регулирующими органами обоснованности издержек регулируемых лиц.

«Государство не справляется со своей обязанностью перераспределения доходов населения через эффективную налоговую политику, повышения уровня жизни населения, повышения покупательной способности населения. Скорость повышения минимальной заработной платы (далее МЗП) не удовлетворяет реалиям экономики и роста цен. Более того, согласно проекту бюджета, на следующий год мы видим, что МЗП вообще не растет, в отличие от цен и минимального расчетного показателя (далее МРП). Необходимо ввести жесткое регулирование цен и тарифов на товары и услуги, входящие в состав потребительской корзины, используемой для расчета прожиточного минимума. Это позволит повысить покупательную способность малоимущего населения, лиц, чьи зарплаты и доходы зависят от МЗП», - считает депутат.

В частности, по его мнению, требуется выработка четкой государственной политики направленной на реальное повышение уровня и качества жизни, повышения доходов широких слоев населения более ускоренными темпами.

«От реальной покупательной способности и роста потребления зависит темп роста экономики и отдельных ее секторов, создание нового бизнеса, возрождение отраслей, связанных с потребительским сектором (услуги, легкая промышленность, образование, продукция сельского хозяйства и т.п.)», - отметил мажилисмен.

М. Магеррамов попросил рассмотреть возможность принятия следующих мер:

- Установление коридора и предельных значений для чистой прибыли при ценообразовании на товары первой необходимости и товары, входящие в состав потребительской корзины в пределах 25%.

- Решение вопроса прозрачного регулирования ценообразования и снижения издержек путем исключения из ценообразования лишних звеньев и посредников.

- Рассмотрение возможности и подготовка экономического обоснования для введения государственного регулирования цен на товары первой необходимости и товары, входящие в состав потребительской корзины.

- Обеспечение соответствующей нормативной базы, регламентирующей снижение цен.

- Оценка рисков, связанных со спекуляциями и вероятностью возникновения дефицита товаров, а также разработка мер противодействия возможным негативным последствиям при регулировании процесса ценообразования.

- Принятие мер по снижению налоговой нагрузки и облегчению налогового администрирования для субъектов малого и среднего бизнеса.