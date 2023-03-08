Ввести запрет на вывоз отдельных видов необработанной рыбы хотят в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане намерены ввести запрет на вывоз отдельных видов необработанной рыбы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Соответствующий приказ Министерства экологии и природных ресурсов о введении запрета на вывоз отдельных видов необработанной рыбы с территории Республики Казахстан размещен на портале Открытые НПА.

«В соответствии со статьей 18 Закона Республики Казахстан «О регулировании торговой деятельности» и статьей 29 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, а также разделом 10 приложения 7 к указанному договору приказываю: ввести запрет на вывоз отдельных видов рыбы мороженой, свежемороженой или охлажденной (сом и судак) (коды единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (коды ТН ВЭД ЕАЭС) из 0302891070, 0302720000, 0303240000, из 0303891070) согласно приложению к настоящему приказу, сроком на 6 месяцев», - отмечено в документе.

Контроль за исполнением настоящего приказа возложен на курирующего вице-министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.