Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Нефть/газ

Ввести запрет на вывоз бензина и дизтоплива всеми видами транспорта намерены в Казахстане

25 Января 2023, 11:47
Ввести запрет на вывоз бензина и дизтоплива всеми видами транспорта намерены в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане намерены ввести запрет на вывоз бензина, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов всеми видами транспорта. Соответствующий совместный приказ «О некоторых вопросах вывоза нефтепродуктов с территории Республики Казахстан» подготовило Министерство энергетики РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ввести запрет сроком на четыре месяца на вывоз с территории Республики Казахстан всеми видами транспорта: бензина, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов, за исключением смазочных масел, за исключением жидкого топлива, за исключением вывоза в бензобаках, предусмотренных заводом-изготовителем автомобильных транспортных средств, за исключением авиационного топлива для проведения научно-исследовательских работ по подбору присадок, квалификационных и лабораторных испытаний образцов из опытно-промышленной партии с целью постановки на промышленное производство, утверждение и/или переутверждение технологии промышленного производства авиационного топлива (топлива для реактивных двигателей), при условии согласования с уполномоченным органом в области производства нефтепродуктов и наличия договора с организацией, уполномоченной на проведение вышеуказанных работ и письма с указанием необходимого для этих целей количества образцов (проб) и объемов авиационного топлива», - говорится в документе.

Документ находится на публичном обсуждении до 31 января этого года.

Ранее в Казахстане продлили запрет на вывоз топлива автомобильным транспортом сроком на полгода. Премьер-Министр Алихан Смаилов поручил Министерству энергетики принять решительные меры по усилению контроля и пресечению незаконного вывоза топлива из страны.


Новости по теме
Более 113 млн тонн угля добыто в Казахстане в 2022 году
В Казахстане усилят контроль за незаконным вывозом ГСМ
Теги:
Читайте также
Новый механизм поставок угля для граждан разработают в Казахстане
Более 113 млн тонн угля добыто в Казахстане в 2022 году
В Казахстане усилят контроль за незаконным вывозом ГСМ
Цены на ГСМ для личных транспортных средств выросли на 3% за год
«Лукойл» может продать заправки в Румынии и Молдове «КазМунайГазу»
Организовать полный охват АЗС цифровой системой учета отпуска ГСМ поручил Премьер-Министр РК
Новости партнеров
Популярное
1 Известный композитор Арман Дуйсенов ушел из жизни в возрасте 48 лет
2 Назначен аким города Кульсары в Атырауской области
3 Касым-Жомарт Токаев назначил ряд сенаторов
4 Елена Рыбакина: В полуфинале меня ждет встреча с непростой и опытной соперницей
5 Казахских тазы разводят жители села в Карагандинской области

Лента новостей