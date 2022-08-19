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Ввести услуги психолога для учителей предлагают в РК
19 Августа 2022 13:58

Ввести услуги психолога для учителей предлагают в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Жулдыз Сулейменова считает, что учителям также необходим психолог для поддержания эмоционального равновесия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Цель обучения в школах – не только обучить ребенка, но и вырастить его как личность, способную найти место в современном мире, жить в конкуренции, уверенно трудиться во благо будущего своей страны, личность, устойчивую к каким-то трудностям. При этом, мы считаем, что регулирование кибербуллинга в социальных сетях является важной задачей перед нашим депутатским корпусом», - сказала Жулдыз Сулейменова на августовской конференции.

Кроме того, депутат отметила, что важной задачей также является постоянное повышение квалификации учителя в школе и создание условий для его продуктивной работы.

«Я думаю, что наряду с предметными компетенциями мы должны приложить много усилий для развития эмоционального интеллекта у учителя. При этом, для наших детей была введена общая психологическая служба. Я думаю, что, возможно, мы должны рассмотреть вопрос о внедрении психологической службы для учителей», - заключила Ж. Сулейменова.


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