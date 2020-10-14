Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Парламент

Ввести уголовную ответственность за незаконный оборот драгметаллов предложил депутат

Автор:  
Серик Сабеков
14 Октября 2020, 14:28
Ввести уголовную ответственность за незаконный оборот драгметаллов предложил депутат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Парламента РК Альберт Рау отметил необходимость предусмотрения уголовной ответственности за незаконный оборот драгоценных металлов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Проблема воровства, незаконной скупки золота и золотосодержащего сырья, дальнейшая их нелегальная реализация на сегодняшний день не имеет законодательного решения в виду отсутствия ответственности за кражу и незаконный оборот драгоценных металлов», - отметил Альбер Рау, озвучивая депутатский запрос на имя Генерального прокурора РК на пленарном заседании палаты.

В то же время, по его словам, законодательством Республики Казахстан (ст.188, 197 УК РК) предусматривается ответственность за кражу, транспортировку, приобретение, реализацию, хранение нефти и нефтепродуктов, а также переработку нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения. При этом законодательством предусматривается ответственность за кражу из нефтегазопровода, которая приравнивается к краже, совершенной в группе лиц и в особо крупном размере, и наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

«Статья 196 УК РК, предусматривающая ответственность за сбыт и приобретение имущества, добытого заведомо преступным путем, на скупщиков и реализаторов золота и золотосодержащего сырья не распространяется, так как предмет оборота не имеет статуса имущества, добытого преступным путем.Таким образом незаконный оборот драгоценных металлов осложняет деятельность золотодобывающих предприятий, наносит колоссальный ущерб экономике страны в виде потерь налогов и сборов», - пояснил Альберт Рау.

В связи с эти депутат считает, что назрела необходимость внесения изменений и дополнений в законодательство Республики Казахстан, применения более эффективных мер ответственности за повторное совершение правонарушений в данной сфере, а в случае совершения более двух правонарушений в течение года, привлечение правонарушителей к уголовной ответственности.

«В связи с изложенным, прошу Вас ужесточить контроль за применением действующих норм законодательства в данной сфере, а также установить уголовную ответственность за незаконный оборот драгоценных металлов», - резюмировал Альберт Рау.


Генпрокуратура   Мажилис  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
Как отметят День отца в Астане
Как отметят День отца в Астане