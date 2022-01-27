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Ввести уголовную ответственность за контрабанду оружия предложил сенатор

27 Января 2022 10:41
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Ввести уголовную ответственность за контрабанду оружия предложил сенатор

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ужесточить наказание за незаконный оборот оружия в Казахстане предложил сенатор Андрей Лукин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В ходе пленарного заседания Сената сегодня он озвучил соответствующий депутатский запрос на имя главы Правительства.

По информации сенатора, с 2019 по 2021 годы в стране было зарегистрировано более 545 тыс. уголовных правонарушений, из них в 600 случаях было применено огнестрельное оружие, 88% которого находилось в нелегальном обороте. А за нарушения условий хранения оружия и его регистрации к административной ответственности привлечены более 45 тыс. человек.

«В настоящее время активно проявляется тенденция резкого увеличения фактов незаконного изготовления огнестрельного оружия из таких видов оружия, как охолощенного, газового, газово-травматического, сигнального и пневматического. Переделкой такого оружия в боевое занимаются члены уголовно-преступной среды и приверженцы деструктивных религиозных течений. Тенденция распространения такого вида оружия влечет ряд серьезных угроз интересам национальной безопасности», - сказал сенатор Андрей Лукин.

В целях предупреждения и противодействия преступлениям, связанных с оборотом огнестрельного оружия А. Лукин предложил ввести уголовную ответственность за контрабанду травматического, пневматического, охолощенного оружия и основных частей к ним, за незаконный оборот незарегистрированного гладкоствольного оружия.

Кроме того, сенатор считает, что необходимо ужесточить требования по технической укрепленности помещений по реализации оружия.


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#Борьба с преступностью   #Сенат   #Безопасность   #Криминал  
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Автор:

Серик Сабеков

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