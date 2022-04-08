Ввести штрафы за недостижение целей нацпроектов предложили в Миннацэкономики РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр национальной экономики РК Азамат Амрин предложил ввести ответственность за неисполнение целевых индикаторов нацпроектов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас сейчас есть ответственность за неосвоение, теперь мы хотим предусмотреть ответственность за неисполнение индикаторов. То есть любой нацпроект на него выделяются деньги, соответственно есть определенный показатель, который должен быть выполнен. Поскольку сама идея блочного бюджета заключается в гибкости возможности, свободном передвижении денег, то если допустим, какой-то проект есть, он может эти денежные средства, в случае неисполнения за год (запланированные на этот год), двигать из года в год внутри программы», - сказал Азамат Амрин в кулуарах Сената.

Он подчеркнул, что в рамках предлагаемой инициативы ответственность могут ввести именно за неисполнение целевых индикаторов нацпроектов.

«Сейчас есть административная ответственность. Есть ответственность как у госслужащего. Сейчас не скажу точно, но у нас, согласно бюджетному кодексу, ответственность несет первый руководитель. Это выговор, строгий выговор и есть административная ответственность», - заключил вице-министр.

Ранее Азамат Амрин озвучил предложение по замене ответственности за неосвоение бюджета в рамках нацпроектов на ответственность за недостижение целевых индикаторов.