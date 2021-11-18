Ввести регулирование использования антибиотиков предлагают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Внедрить регулирование в использование антибиотиков для медицины предлагает руководитель Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности Кунсулу Закарья, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня становится актуальным вопрос регулирования бесконтрольного использования антибиотиков. Поскольку антибиотики приводят к устойчивости их применения, заболеваниям, не поддающихся лечению», - сказала Кунсулу Закарья в ходе круглого стола по рассмотрению законопроекта «О биологической безопасности в РК» в Комитете Мажилиса по социально-культурному развитию.

Спикер подчеркнула, что для всех вопросов биологической безопасности необходимо определить общие координированные усилия.

«Необходимо внедрить регулирование использования антибиотиков для медицины и в сельском хозяйстве для снижения появления антибиотикоустойчивых организмов», - пояснила Кунсулу Закарья.

Она также отметила необходимость разработки рекомендаций по регулированию генетических исследований. «На сегодняшний день в мире активно проводятся эти работы, особенно исследование новых неизвестных генетических штаммов», - резюмировала Кунсулу Закарья.