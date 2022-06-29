29 Июня 2022 18:02

Ввести реестр добросовестных поставщиков по программе «Артспорт» предлагает мажилисмен

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутат Мажилиса Парламента РК Константин Авершин заявил, что в настоящее время крайнюю обеспокоенность общественности вызывает реализация программы подушевого финансирования государственного и культурного заказов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Концепцию финансирования сферы массового детского спорта и творчества еще в 2020 году озвучил в Послании Президент РК. С мая 2021 года при активном участии гражданского общества, предпринимателей и родителей детей данная реформа начала активно воплощаться в жизнь. Это было революционное решение, показавшее реальную заботу государства о развитии творческого и спортивного потенциалов детей, вне зависимости от благосостояния семей. Но, как говорится, может и хотели как лучше, но получилось как всегда», - сказал Константин Авершин, озвучивая депутатский запрос на пленарном заседании палаты.

Мажилисмен отметил, что халатное отношение операторов в лице региональных управлений культуры и спорта к реализации программы привело к тому, что уже в октябре 2021 года выдача ваучеров детям была приостановлена по причине недостаточного выделения средств. На 2022 год вновь не были предусмотрены средства для детского творческого и спортивного заказа, хотя каждый оператор управления культуры и спорта прекрасно знал количество занимающихся детей на конец 2021 года, а также количество тех, кто стоит в очереди на ваучеры. Ряд операторов госзаказа не внесли в начале года свои бюджеты на портал автоматического распределения ваучеров, не контролировали их выдачу, чем допустили расход выделенных бюджетов в первые месяцы года и остановили финансирование, оставив даже тех детей, кто уже занимался без всех секций и кружков.

«Эти крайне негативные действия акиматов сопровождаются попытками Министерства культуры и спорта изменить действующие НПА в сторону ухудшения: снижение подушевого тарифа для мегаполисов и областных центров на 30%, а для районных центров и сел на 50%, уменьшение количества кружков и секций для одного ребенка с двух до одного, снижение количества видов спорта и творчества в два раза, введение госконтроля и госрегулирования со стороны чиновников. При этом миллиардные бюджеты профессиональных клубов остаются для чиновников «священной коровой», - добавил Константин Авершин.

По словам депутата, реализация инициативы Президента РК сорвана государственными органами. Дети, получившие импульс в творческом и спортивном развитии, остались ни с чем. Более 27 тыс. тренеров и педагогов рискуют остаться без работы, возмущенные родители осаждают акиматы и министерства.

«Надо учитывать, что программой охвачено 500 тыс. детей, среди семей которых растет сейчас социальное напряжение. Чиновники от культуры и спорта прикрываются голословными обвинениями о недобросовестности поставщиков, хотя в этом должны разбираться профильные ведомства. Инициированные Министерством культуры и спорта в Нур-Султане общественные слушания по вопросам реализации программы подушевого финансирования государственного и культурного заказов, для участия в которых приехало более 300 человек со всех регионов Казахстана, самим же министерством были проигнорированы. Заявленный как модератор вице-министр на данные слушания явится не соизволил. Элементарное чувство этики у вице-министра должно присутствовать, но он направил вместо себя сотрудников, не обладающих ни информацией, ни компетенцией, наглядно показав свое отношение к народу. Такие действия чиновников дискредитируют политику Главы государства и демонстрируют наплевательское отношение к концепции «Слышащего государства», - подчеркнул Константин Авершин

Мажилисмен считает необходимым:

- восстановить подушевое финансирование детских спортивных секций и творческих кружков,

- продолжить работу по утвержденным ранее тарифам подушевого финансирования программы Артспорт,

- ввести реестр добросовестных поставщиков услуг по программе Артспорт,

- усилить контроль за фактическим посещением секций и творческих кружков.