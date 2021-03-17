Ввести персональную  ответственность чиновников за ущерб добросовестному бизнесу просят депутаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ввести персональную материальную ответственность чиновников налоговых органов за нанесённый ущерб добросовестному бизнесу просят депутаты фракции «Ак жол» Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В партию «Ак жол» поступают массовые обращения предпринимателей, подвергшихся необоснованным санкциям по признанию сделок недействительными. Суммы доначислений доходят от нескольких миллионов до нескольких миллиардов тенге, что приводит к полному банкротству предприятий», - отметила мажилисмен Дания Еспаева, озвучивая депутатский запрос в адрес первого заместителя Премьер-Министра РК Алихана Смаилова на пленарном заседании палаты.

Она добавила, что ранее, в депутатских запросах от 12.02.2020 г. и от 04.11.2020 г. было указано, что количество таких исков за последние три года выросли в 9 раз и уже исчисляются тысячами.

«12 февраля 2020 года на площадке ДПК «Ак жол» состоялась встреча бизнеса с представителями Верховного суда, Генеральной прокуратуры и Комитета госдоходов. По результатам обсуждения, 4 марта Верховным судом из нормативного постановления (№4 от 29 июня 2017) были исключены пункты, устанавливавшие, что сделки могут признаваться недействительными при «недостаточности» (по мнению налоговиков) материальных и трудовых ресурсов бизнеса, за что мы признательны руководству Верховного суда», - сообщила Дания Еспаева.

Однако решения судов на местах, по ее словам, по-прежнему опираются на предположения налоговых органов, а доводы бизнеса игнорируются.

Депутат выделила ряд типичных оснований, приводимых налоговыми органами для доначисления налогов.

Во-первых – это предположения налоговиков о невозможности осуществления налогоплательщиками сделок операций в силу отсутствия необходимых активов, материальных и трудовых ресурсов. При этом совершенно игнорируется тот факт, что бизнес нередко привлекает заёмные средства, нанимает технику и кадры под конкретные проекты.

«Поэтому оценке должны подлежать не столько текущие ресурсы предприятия, сколько фактическое исполнение сделок, в виде поставленной продукции или выполненных работ. Однако, при рассмотрении судами подобных споров, суд не принимает во внимание эти аргументы», - считают депутаты.

Во-вторых, по их мнению, суды удовлетворяют иски, когда налоговые органы считают сделку недействительной лишь на основании фиктивности счетов-фактур.

Между тем, выписанная счет-фактура сама по себе может являться только одним из доказательств недействительности сделки. При этом счет-фактура не является сделкой. Фактом подтверждения сделки прежде всего служит её материальное исполнение, а не бюрократическое оформление в виде счета-фактуры.

Третьим широко используемым основанием доначисления налогов фискальные органы используют фактор недобросовестного контр-партнёра, когда при выявлении одного нарушителя, - всех его контр-партнёров по цепочке сделок автоматически относят к недобросовестным налогоплательщикам и повторно доначисляют суммы налогов, штрафов и пени за весь период.

«Между тем, как показывает практика, в орбиту судебных разбирательств нередко попадают добросовестные участники сделки, которые не знали и не могли знать о намерении своего контрагента уклониться от ответственности перед третьим лицом или государством. Но при рассмотрении подобных споров, в большинстве случаев, суд занимает сторону налоговых органов», - подчеркнула Дания Еспаева.

В связи с этим, депутатская фракция ДПК «Ак жол» просит ввести персональную материальную ответственность чиновников налоговых органов за нанесённый ущерб добросовестному бизнесу. Прекратить практику подачи исковых требований налоговых органов о признании сделки недействительными только лишь на основании выставленных счетов-фактур либо отсутствия у налогоплательщика активов, материальных и трудовых ресурсов. Иски налоговых органов по признанию сделок недействительными рассматривать в порядке гражданского судопроизводства и только в случае установления фактического отсутствия совершения сделки, в ходе проведения налоговой проверки. Запретить органам налоговых служб выставлять уведомления на основе проверки одного налогоплательщика его контрагентам без решения суда в отношении каждого из них.