Ввести ответственность за платную медпомощь в рамках ГОБМП предлагает Елжан Биртанов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане намерены ввести административную ответственность за предоставление на платной основе медицинской помощи, оказываемой в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и обязательного социального медстрахования (ОСМС). Об этом заявил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях обеспечения солидарной ответственности государства, работодателей и граждан в повышении уровня общественного здоровья проектом Кодекса предусматриваются: ограничение потребления новых систем табака, таких как Айкос, ГЛО, кальян, а также запрет на ввоз, производство и распространение снюсов и других некурительных табачных изделий. Введение административной ответственности за продажу табачных изделий лицам, не достигшим 21 летнего возраста», - сказал Елжан Биртанов, представляя проект Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения» на пленарном заседании Сената.

Министр добавил, что в целях регулирования вопросов качества вакцин предусматривается введение административной ответственности: за нарушение ввоза, производства, транспортировки и хранения вакцин; нарушение порядка проведения экспертизы лекарственных средств.

Предусматриваются меры по укреплению здоровья и профилактики заболеваний среди работников, созданию здоровых рабочих мест, путем обязательного предоставления работникам социальных отпусков для прохождения медицинских осмотров и скринингов.

В целях обеспечения безопасной медицинской помощью предусматривается: единый подход в разработке стандартов оказании медицинской помощи; централизованная выдача лицензий на медицинскую деятельность; улучшение доступности населения в сельской местности по использованию передвижных медицинских комплексов (мобильных клиник на автомобиле), медицинских поездов и средств оказания дистанционных медицинских услуг; введение административной ответственности за предоставление на платной основе медицинской помощи, оказываемой в рамках ГОБМП и ОСМС.



