14 Июня 2022 17:24

Ввести отдельные цены за просмотр видео в TikTok и YouTube предлагают в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанские цены на связь – одни из самых низких в мире. Исходя из рыночных правил, они должны быть выше. Таким мнением поделился министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, из-за дешевизны усложняется процесс привлечения инвестиций для установки базовых станций связи. Их стоимость оценивается в сотни тысяч долларов, а их обслуживание – еще дороже.

«С экономической точки зрения, если вы пойдете как бизнесмен устанавливать базовую станцию, чтобы оттуда получать прибыль, это невыгодно. Если вы установите базовую станцию (в селе), 200 человек будут платить по 2000 тенге, сколько это? Базовая станция стоит сотни тысяч долларов, обслуживание еще дороже (…) Если по экономическим показателям смотреть, по рыночным правилам играть, они (операторы связи) должны повышать цену, а мы им говорим: «Нет, подождите. Это социальный вопрос», - сказал глава ведомства во время проведения Дня открытых дверей для депутатов Мажилиса и представителей операторов связи.

Он отметил, что за последние 2-3 года трафик на данные возрос на 100%. Если базовые станции имеют определенную пропускную способность, то объемы трафика растут ежегодно. А вместе с бумом TikTоk значительно повысилась нагрузка на каналы связи. Поэтому в министерстве рассматривают возможность классификации трафика.

«На видеотрафик цены должны немного подняться. На разговоры, переписки в WhatsApp пусть будет маленькая сумма. Почему те, кто целый день смотрит TikTok и YouTube дома и те, кто целый день работает на базаре, ведет бизнес, платят одинаково по 3 тыс. тенге? Тогда пусть они платят отдельно, так как они оказывают дополнительную нагрузку», - пояснил Б. Мусин.

Ранее сообщалось , что в Казахстане предлагают определить новые места для установки базовых станций связи.