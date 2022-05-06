6 Мая 2022 22:01

Ввести оплату для посещения города намерены в Венеции

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Власти итальянского города Венеция объявили, что со следующего года туристам необходимо будет заранее регистрироваться и оплачивать входной налог, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Туристы со всего мира посещают Венецию из-за ее исторической архитектуры и красивых водных путей. Несмотря на то, что туристическая индустрия Венеции сильно пострадала во время пандемии COVID-19, сейчас количество туристов, приезжающих в этот город стремительно восстанавливается.

По данным местных СМИ, только на недавних «пасхальных каникулах» Венецию посетили более 150 тыс. туристов, что в три раза превышает постоянное население города в 50 тыс. жителей.

Мэр Венеции Луиджи Бругнаро объявил о программе, впервые одобренной итальянским правительством в 2018 году. Он отметил, что плата за посещение города станет способом сбалансированного управления туризмом. «Мы будем первыми в мире, кто возьмется за этот сложный эксперимент» - отметил Л. Бругнаро.

Первая в своем роде попытка регулирования туристических потоков начнется уже в июне, а официально программа будет запущена в январе 2023 года. Пилотный запуск регистрации туристов будет добровольным, и направлен на то, чтобы помочь городу лучше понять, как устанавливать плату за въезд. Туристам этим летом будет предложено зарегистрировать свою поездку онлайн, чтобы получить поощрения, в том числе разные скидки на посещение местных музеев.

Пока известно, что власти Венеции планируют взимать от 3 до 10 евро, при этом ставка входного налога меняется в зависимости от спроса и времени года.

Также предусматриваются исключения при оплате. К примеру, для тех, кто приедет в город, чтобы навестить семью или участвовать в похоронах.

Туристы, остающиеся на ночь в отелях Венеции, будут освобождены от оплаты, так как они уже платят туристический налог. Жители Венето, провинции, столицей которой является Венеция, также должны будут бронировать свои визиты, но освобождаются от оплаты.



