29 Июня 2022 16:53

Ввести ограничения на вывод капитала в долларах для иностранцев предложил депутат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутат Мажилиса Аманжан Жамалов, озвучивая депутатский запрос в адрес председателя Нацбанка РК заявил, что в казахстанских банках второго уровня скопилась большая рублевая масса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«После январских событий Глава государства поручил Национальному банку обеспечить стабильность валютного рынка до полного восстановления доверия к тенге. Но то, что сегодня происходит с курсом тенге, логикой и разумом не понять. Курс рубля укрепился почти до рекордных 9 рублей. За последние 3 месяца по отношению к тенге рубль подорожал на 50%. Соответственно подорожал на 50% весь российский импорт», - сказал Аманжан Жамалов на пленарном заседании Мажилиса.

Депутат напомнил, что Россия – это основной импортер для Казахстана. Половина всего импорта продовольствия приходится на Россию. Россия также является ключевым поставщиком строительных материалов, мебели, одежды и обуви.

«Для нас крепкий рубль означает рублевую инфляцию на критически важные импортные товары. Недавно Национальный банк выступил с заявлением относительно курса рубля. Цитирую: «Рубль продолжает укрепляться по отношению к доллару на мировых рынках, поэтому курс рубль/тенге продолжает расти». Складывается ощущение, что Нацбанк живет в своей параллельной реальности, где рубль еще котируется на мировых рынках. Курс национальной валюты стран определяется балансом между экспортом и импортом товаров, услуг и инвестиций. То есть курс рубль/доллар должен определяться торгово-платежным балансом России», - пояснил Аманжан Жамалов.

Мажилисмен также отметил, что санкции, направленные западными странами на Россию, фактически свели к нулю валютный импорт в Россию, но из-за роста цен, в первую очередь, на энергоносители, экспорт остался прежним и даже вырос.

«Из-за этого резко вырос курс рубля, но это квазирыночный курс. Фактически, на сегодня, российский рубль не конвертируемая валюта. Об этом говорит, то, что россияне не могут у себя купить такой «дешевый» доллар из-за ограничений Центрального банка и его политики, поощряющей «выдавливать» клиентов из долларовых депозитов за счет отрицательных ставок, «диких» комиссий за валютные операции и так далее. Плюс ко всему по внешнему долгу России объявлен дефолт. Курс рубля к доллару искусственный, условный, то есть квазирыночный. Поэтому и курс рубля к тенге тоже квазирыночный», - добавил Аманжан Жамалов.

Депутат напомнил, что РФ и РК находятся в едином экономическом пространстве и для нас такая ситуация несет серьезные экономические риски и издержки.

«Свободное перемещение рублей приводит к тому, что россияне открывают счета в казахстанских банках, обменивают их на тенге, а затем на доллары и выводят за рубеж. Отдельные банки стали делать на этом целый бизнес, например, Freedom Finance, который работает и в Казахстане, и в России. В итоге доллары и товары вывозятся, а в Казахстане остаются рубли. В результате в наших банках второго уровня скопилась большая рублевая масса. Переизбыток рублевой массы подтверждает введение банками комиссии за прием российской валюты на текущий счет и на депозит. Ее размер достигает до 20%. Обменные пункты продают рубль по сниженному курсу. Если официальный курс рубля – 8,83 тенге, то обменники продают рубли за 7,6 тенге. Непонятно, что делать с этой рублевой массой. Единственное место, где можно использовать рубли – это Россия. Нужно наращивать импорт из России, но у них у самих сейчас дефицит товаров. Напротив, можно ожидать, что Россия будет наращивать импорт через Казахстан. Тем более курс рубля сейчас очень привлекательный. Складывается парадоксальная ситуация – растет приток рублевой наличности в Казахстан и курс рубля укрепляется. Хотя должно было быть совсем наоборот. Когда предложение одной валюты растет, ее курс должен ослабляться», - подчеркнул Аманжан Жамалов.

В связи с этим мажилисмен считает необходимым:

1) ввести ограничения на вывод капитала в долларах или евро для иностранных граждан, конвертирующих рубли в другую валюту;

2) ввести ограничения на покупку и продажу российских рублей обменными пунктами;

3) с учетом особенностей формирования курса рубля на российском рынке, принять меры для формирования специального расчетного курса рубля к тенге;

4) Министерству финансов рассмотреть возможность использовать накопленную рублевую массы для досрочного погашения долга Правительства и субъектов квазигоссектора, номинированного в российских рублях.