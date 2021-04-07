Ввести налоговые каникулы для бизнеса до окончания пандемии предлагают  депутаты фракции «Ак жол»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ввести налоговые каникулы для бизнеса в пострадавших секторах экономики до окончания пандемии предлагают депутаты фракции «Ак жол» в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На недавнем совещании по эпидемиологической ситуации, Президент Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству цитирую: «оперативно проработать… введение отсрочки на уплату отдельных налогов и платежей для субъектов МСБ в пострадавших отраслях… Агентству по регулированию и развитию финансового рынка и Национальному банку проработать возможность отсрочки платежей по кредитам МСБ в пострадавших секторах экономики» - цитата окончена. Демократическая партия «Ак жол» поддерживает эти поручения и выражает признательность Касым-Жомарту Кемелевичу за понимание трудного, а порой отчаянного положения предпринимателей», - сказал мажилисмен Азат Перуашев, озвучивая депутатский запрос в адрес первого заместителя Премьер-Министра РК Алихана Смаилова.

Депутат напомнил, что первое подобное поручение Глава государства дал год назад, 23 марта 2020 года, на первом заседании госкомиссии по чрезвычайному положению.

«Уже тогда Президент поручил не просто предоставить отсрочку, а разработать и реализовать комплекс мер в данном направлении, сначала до 15 июня, затем – до 1 октября 2020 года. Фракция демократической партии «Ак жол» сразу же настаивала на тщательной проработке поручения Президента. Начиная с 15 апреля прошлого года, мы направили 9 запросов и обращений Правительству, Нацбанку и Агентству финансового рынка, где указывали на половинчатость принятой ими механической отсрочки платежей и требовали проработать весь комплекс взаимосвязанных вопросов», - добавил Азат Перуашев.

Простая отсрочка в рамках действующего кредитного договора, по его словам, не решает, а усугубляет долговую нагрузку. По её истечению, накопленная сумма платежей переводится банками в основную сумму долга, и в оставшийся срок договора текущие платежи только возрастают. Это ставит предприятия под угрозу разорения, так как их обороты, например, в сфере услуг, уже более года сократились в 5-6 раз и более.

Поэтому демократическая партия «Ак жол» в указанных обращениях настойчиво предлагала:

«Не просто отсрочить платежи, но также предоставить МСБ право автоматической пролонгации срока кредитного договора на аналогичный период, для сохранения сумм текущих платежей. В тех же целях запретить банкам конвертировать отсроченные платежи в основную сумму долга, объявив для этого не просто отсрочку, а кредитные каникулы для пострадавших секторов МСБ.

«Уже в апреле и мая прошлого года мы указывали, что игнорирование этих предложений приведёт к тому, что после окончания отсрочки (1 октября) придётся вновь вернуться к указанной проблеме, но время для спасения многих субъектов бизнеса будет утеряно. Однако наши требования не были услышаны. И если во исполнение Послания Президента осенью прошлого года были рефинансированы кредиты для 8400 проектов бизнеса, то по данным, озвученным на вчерашнем заседании фракции «Ак жол» с членами Ассоциации торговых предприятий и рынков, с участием всех регионов, только в этой отрасли окончательно прекратили работу более 10 тысяч предприятий, не говоря уже об объектах общепита, транспорта и сферы услуг. Уверены, что Агентство по регулированию финансового рынка, отвечающее за ситуацию в сфере кредитования, было обязано ещё летом и осенью прошлого года реально оценить ситуацию, полноценно проработать и исполнить предыдущие поручения Президента, а не дожидаться полгода новых разорении бизнеса. Вынуждены напомнить, что основа благополучия финансовых рынков – это не только стабильность банков, но прежде всего - платежеспособность их массовых заёмщиков, включая малый и средний бизнес», - подчеркнул Азат Перуашев.

Было отмечено, что в этой связи, в рамках исполнения поручения Президента об отсрочке платежей по кредитам, фракция демпартии «Ак жол» повторно направляет вышеуказанные предложения о пролонгации сроков кредитов и введении кредитных каникул для МСБ в пострадавших секторах экономики.

Аналогичным образом предлагается третья мера: в вести налоговые каникулы до окончания пандемии, с отменой штрафов и пеня в пострадавших секторах, а также с запретом на введение новых норм налогообложения и его администрирования, ухудшающих положение налогоплательщиков.



