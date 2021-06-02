Ввести мораторий на принудительные выселения призывают депутаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Ирина Смирнова призывает ввести мораторий на принудительные выселения из-за долгов в период пандемии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Республика Казахстан в лице государственных органов несет повышенную ответственность за обеспечение жильем тех групп граждан, которые имеют высокую степень потребности в жилище и не в состоянии своими возможностями решать жилищные проблемы. Во Всеобщей декларации прав человека установлено, что каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая жилище, который необходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи, и право на обеспечение на случай безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, наступления старости или иного случая утраты средств к существованию по не зависящим от него обстоятельствам», - сказала Ирина Смирнова в своем депзапросе на пленарном заседании Мажилиса.

Она напомнила, что в Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах, принятом Генеральной Ассамблеей ООН и ратифицированном Республикой Казахстан, определено, что участвующие в настоящем Пакте государства признают право каждого на достаточный жизненный уровень для него и его семьи, включающий жилище. На непрерывное улучшение условий жизни.

В Конвенции о правах ребенка, ратифицированной нашей страной, сказано, что государства-участники признают право каждого ребенка на уровень жизни, необходимый для физического, умственного, духовного, нравственного и социального развития ребенка и принимают необходимые меры по оказанию помощи родителям и другим лицам, воспитывающим детей, в осуществлении этого права и, в случае необходимости, оказывают материальную помощь и поддерживают программы, особенно в отношении обеспечения питанием, одеждой и жильем.

«Таким образом, Конституция Республики, жилищное законодательство страны и международные акты возводят жилище в ранг жизненно-важной ценности, устанавливают обязательства государства и права граждан в этой сфере. Несмотря на все вышеперечисленные законодательные акты, поводом для запроса послужили проблемы, связанные с принудительным выселением людей из единственного жилья. Например, выселение гражданки Пичугиной Александры Егоровны, участницы Трудового фронта, приравненной к участникам Великой Отечественной войны. Она с рождения жила в доме, выстроенном ее дедом. За свои 86 лет она никогда не выезжала из своего дома, однако сегодня она подвергается выселению за долги родственников». – отметила депутат.

По ее словам, в данный момент случаи выселения совершенно разные.

«Они касаются и отчуждения жилья под государственные нужды. Когда предлагаемые выплаты не соответствуют стоимости жилья. Хотя должны быть на порядок выше, чем просто стоимость, так как люди вынуждены переезжать и нести потери не по своей воле. Тогда-то граждане чувствуют и административное давление, и бесчеловечное обращение в виде отключения воды, электричества, принуждение безропотно подчиниться решению о необходимости оставить свое жилье. Выселяют из-за задолженности банку, причем сейчас во время пандемии. Когда, как известно, во многих отраслях действовали и действуют ограничения на работу, а значит снижена или совсем отменена заработная плата. Однако банк не ждет, не делит риски с заемщиком, не учитывает форс-мажорные обстоятельства. Начисляются проценты и штрафы. Решением суда вместе с семьей выселяются несовершеннолетние дети, дети с инвалидностью», - перечислила мажилисвумен.

«Учитывая продолжающуюся пандемию, ухудшение экономической ситуации в Казахстане, как и во всем мире, когда жилище стало передовой линией обороны от коронавируса, отсутствие дома или места физического дистанцирования превращается в ковидный приговор. Народная партия настаивает в необходимости прекратить все выселения, кого бы то ни было, где бы то ни было, по любой причине, на период пандемии и разумный срок после нее», - заключила депутат.