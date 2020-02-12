Ввести льготный проезд для школьников до 18 лет попросила жительница Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ввести льготный проезд для школьников с 15 до 18 лет предложила жительница жилого массива Ильинка города Нур-Султана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Хочу поднять вопрос о льготном проезде для детей с 15 до 18 лет. Мы хотим, чтобы было понятие школьный проезд, студенческий проезд. Почему те же самые ученики с 15 до 18 лет платят за взрослый проезд? Например, для тех, кто проживает в Ильинке, имеет троих детей, очень накладно для семейного бюджета ездить в город на двух-трех автобусах с пересадкой. Я говорю о льготном проезде, чтобы дети до 18 лет платили 40 тенге в автобусах и в экспресс-автобусах— 90 тенге», - заявила жительница жилого массива Ильинка, обращаясь к акиму Алтаю Кульгинову в ходе отчетной встречи перед населением.

Это предложение градоначальник пообещал рассмотреть.

Жительница вместе с тем спросила, почему еще не организован прямой маршрут между Ильинкой и Нур-Султаном.

Об этом Алтай Кульгинов поинтересовался у председателя ТОО «Астана LRT» Бекмырзы Игенбердинова.

«По маршруту идет работа. В рамках обновления автобусного парка до конца марта у нас уже будут по маршрутным сетям изменения», - ответил Б. Игенбердинов.