15 Июля 2022 16:56

Ввести компенсации фермерам за ущерб от сайгаков предлагают в Минэкологии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Необходимо провести глубокие научные исследования по комплексной оценке экосистем в ареале популяций сайги в Казахстане. Об этом сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Касательно управления популяцией сайгаков, глава ведомства проинформировал, что вчера проведено совещание с участием представителей науки, профильных ассоциаций, где пришли к данному решению.

«В этом году Институт зоологии подавал заявку в Министерство науки и высшего образования на проведение исследований в рамках программно-целевого финансирования на 2022-2024 годы. Однако, проект был отклонен. В этой связи, Алихан Асханович (Смаилов - прим.), просим поручить министерствам науки и высшего образования, финансов рассмотреть возможность выделения финансирования данных исследований с этого года», - сообщил Сериккали Брекешев на заседании Правительства.

По его словам, до проведения исследований необходимо рассмотреть вопрос компенсации сельхозтоваропроизводителям ущерба, наносимого потравой диких животных, в том числе по разработке методики расчета ущерба и механизма финансирования.

Президент РК Касым Жомарт Токаев во время расширенного заседания Правительства объявил выговор министру экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешеву в связи в регулированием численности сайгаков. Глава государства предложил посоветоваться со специалистами и рассмотреть другие методы регулирования численности животных.