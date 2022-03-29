Ввести госрегулирование цен на нефть на внутреннем рынке предлагают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ввести госрегулирование цен на нефть и объемов ее поставок на внутренний рынок предлагают в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Первый заместитель председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК Рустам Ахметов на брифинге в СЦК предложил для развития конкцренции на рынках нефти и нефтепродуктов в ведение государственного регулирования цен на нефть и объемов ее поставок на внутренний рынок.

«Это обеспечит стабильность цен на первых этапах снижения концентрации и прозрачность ценообразования на рынке», - сказал Рустам Ахметов.

Также предложена реализация нефти на бирже, на первом этапе, в объеме 5-10%, добываемой независимыми компаниями, и увеличение биржевых торгов нефтепродуктами до 30%.

«Это необходимо для развиваться небольших вертикально-интегрированных компаний и независимых поставщиков. Две основные группы – СНПС и Казмунайгаз должны работать в условиях конкуренции на рынке», - подчеркнул Рустам Ахметов.

В АЗРК считают необходимым исключение из действующей структуры рынка излишнего посреднического звена в лице оптового поставщика нефтепродуктов.

«Это не будет касаться нефтебаз в пределах объемов хранения нефтепродуктов. Таким образом, в условиях концентрации рынков необходимо законодательно запретить деятельность лишнего посредника. Если мы оставляем другое посредническое звено – поставщика нефти, то предлагается ограничить участие в нем непосредственно недропользователей. Тем самым, мы убираем с рынка лиц, не обладающих инфраструктурой добычи нефти, хранения, переработки и реализации нефтепродуктов», - пояснил Рустам Ахметов.

Кроме того, предложено восстановление единого технологического цикла на НПЗ и установление запрета их дробление. Вынесение этого и других вопросов на комиссию по демонополизации товарных рынков.